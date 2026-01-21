https://ria.ru/20260121/germaniya-2069378659.html
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы - РИА Новости, 21.01.2026
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
Федеральная прокуратура ФРГ задержала гражданку Германии и Украины Илону В. по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает ведомство, однако никаких... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:46:00+03:00
2026-01-21T17:46:00+03:00
2026-01-21T17:46:00+03:00
в мире
германия
украина
берлин (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20251223/germanija-2064153736.html
германия
украина
берлин (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, берлин (город), россия
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Россия
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
ГП ФРГ задержала гражданку Германии и Украины по подозрению в шпионаже на РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура ФРГ задержала гражданку Германии и Украины Илону В. по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает ведомство, однако никаких доказательств не приводит.
«
"Сегодня, 21 января 2026 года, федеральная прокуратура поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции на основании ордера на арест задержать гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине.... Задержанная подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Одновременно были проведены обыски у подозреваемой, а также у двух других подозреваемых, которые находятся на свободе. Обыски прошли в районе Хафельланд в земле Бранденбург
, в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц
, а также в Мюнхене
.
По версии немецкого ведомства, подозреваемая якобы поддерживала контакты с российской разведкой в посольстве в Берлине
как минимум с ноября 2023 года. В нескольких случаях, как утверждает прокуратура, обвиняемая среди прочего якобы предоставляла контактному лицу информацию, касающуюся конфликта на Украине
. По данным прокуратуры, в своих целях Илона В. иногда связывалась с бывшими сотрудниками из сферы деятельности министерства обороны ФРГ, с которыми была лично знакома. Никаких доказательств этому не приводится.
Женщину доставят к следственному судье, который примет решение о заключении в СИЗО. Обвинение, как уточняет прокуратора, основывается на данных Федерального ведомства по охране конституции (BfV, контрразведка) и Федерального управления военной контрразведки. Однако эти данные не обнародуют.