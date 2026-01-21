В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура ФРГ задержала гражданку Германии и Украины Илону В. по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает ведомство, однако никаких доказательств не приводит.

"Сегодня, 21 января 2026 года, федеральная прокуратура поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции на основании ордера на арест задержать гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине.... Задержанная подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Женщину доставят к следственному судье, который примет решение о заключении в СИЗО. Обвинение, как уточняет прокуратора, основывается на данных Федерального ведомства по охране конституции (BfV, контрразведка) и Федерального управления военной контрразведки. Однако эти данные не обнародуют.