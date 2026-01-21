Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
17:46 21.01.2026
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
в мире
германия
украина
берлин (город)
россия
в мире, германия, украина, берлин (город), россия
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Россия
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы

ГП ФРГ задержала гражданку Германии и Украины по подозрению в шпионаже на РФ

Флаг Германии в Берлине
Флаг Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура ФРГ задержала гражданку Германии и Украины Илону В. по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает ведомство, однако никаких доказательств не приводит.
"Сегодня, 21 января 2026 года, федеральная прокуратура поручила сотрудникам федерального управления уголовной полиции на основании ордера на арест задержать гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине.... Задержанная подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Одновременно были проведены обыски у подозреваемой, а также у двух других подозреваемых, которые находятся на свободе. Обыски прошли в районе Хафельланд в земле Бранденбург, в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц, а также в Мюнхене.
По версии немецкого ведомства, подозреваемая якобы поддерживала контакты с российской разведкой в посольстве в Берлине как минимум с ноября 2023 года. В нескольких случаях, как утверждает прокуратура, обвиняемая среди прочего якобы предоставляла контактному лицу информацию, касающуюся конфликта на Украине. По данным прокуратуры, в своих целях Илона В. иногда связывалась с бывшими сотрудниками из сферы деятельности министерства обороны ФРГ, с которыми была лично знакома. Никаких доказательств этому не приводится.
Женщину доставят к следственному судье, который примет решение о заключении в СИЗО. Обвинение, как уточняет прокуратора, основывается на данных Федерального ведомства по охране конституции (BfV, контрразведка) и Федерального управления военной контрразведки. Однако эти данные не обнародуют.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
23 декабря 2025, 17:56
 
