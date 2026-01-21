Рейтинг@Mail.ru
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии
12:44 21.01.2026
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для него "совершенно невозможно" комментировать притязания США на Гренландию. РИА Новости, 21.01.2026
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для него "совершенно невозможно" комментировать притязания США на Гренландию.
"Мои предшественники всегда принимали решение, что они не должны комментировать такие вещи публично. Это невозможно. Почему это невозможно? Потому что, как только я это сделаю, я больше не смогу как-то помогать, чтобы в основном разрядить напряженность, эскалацию и так далее. Вот почему вы не услышите моих комментариев", - сказал генсек, отвечая на вопрос в Давосе о том, ожидал ли он когда-нибудь увидеть, что один союзник угрожает территориальной целостности другого".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп
В Пентагоне недовольны возможностью Трампа захватить Гренландию, пишет NYT
