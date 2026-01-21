https://ria.ru/20260121/gensek-2069284906.html
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для него "совершенно невозможно" комментировать притязания США на Гренландию. РИА Новости, 21.01.2026
Рютте отказался комментировать спор по Гренландии
Рютте заявил, что для него невозможно комментировать спор по Гренландии