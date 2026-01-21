Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited петербургского ООО "Типография "Печатня" Ирине Рудене и просит взыскать в доход государства 100% долей этого крупного предприятия, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 19 января, предварительные слушания по нему назначены на 13 февраля. Ответчиками помимо Werdelia Holdings Limited и Ирины Рудени в исковом заявлении указаны бывший собственник типографии Александр Тимохин, а также Сергей Ким.

Генпрокуратура просит взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Кима и Тимохина в доход Российской Федерации 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Типография "Печатня".

По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Типография "Печатня" сейчас является Руденя, ранее собственниками были Тимохин и Werdelia Holdings Limited.