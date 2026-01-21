Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня" - РИА Новости, 21.01.2026
15:25 21.01.2026
Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня"
Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня" - РИА Новости, 21.01.2026
Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня"
Генеральная прокуратура России в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:25:00+03:00
2026-01-21T15:25:00+03:00
https://ria.ru/20260120/vzyskanie-2069070856.html
https://ria.ru/20260120/isk-2069096342.html
Генпрокуратура попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня"

РИА Новости: ГП попросила взыскать в доход государства "Типографию "Печатня"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited петербургского ООО "Типография "Печатня" Ирине Рудене и просит взыскать в доход государства 100% долей этого крупного предприятия, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января, предварительные слушания по нему назначены на 13 февраля. Ответчиками помимо Werdelia Holdings Limited и Ирины Рудени в исковом заявлении указаны бывший собственник типографии Александр Тимохин, а также Сергей Ким.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей
20 января, 15:56
Генпрокуратура просит взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Кима и Тимохина в доход Российской Федерации 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Типография "Печатня".
По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Типография "Печатня" сейчас является Руденя, ранее собственниками были Тимохин и Werdelia Holdings Limited.
"Печатня" - лидер печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл по изготовлению картонной упаковки и инструкций, сообщает сайт компании. Кроме того, предприятие выпускает самоклеящиеся этикетки на разных материалах и занимается печатью на блистерной фольге.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Вороновского
20 января, 17:07
 
Россия Генеральная прокуратура РФ
 
 
