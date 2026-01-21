Суд поддержал проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, сообщили РИА Новости в пресс-службе зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал законопроект депутата Государственной Думы Ольги Занко , направленный на усиление уголовно-правовой защиты памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующий официальный отзыв подготовлен Верховным судом РФ в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации".

"В документе отмечается, что принципиальных замечаний к законопроекту не имеется, в связи с чем он поддерживается", - добавляется в сообщении.

В пресс-службе депутата рассказали, что законопроектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса РФ, и документом вводится три новых состава преступлений, предусматривающих дифференцированную уголовную ответственность за общественно опасные деяния, посягающие на захоронения и объекты, увековечивающие память жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти его жертв.

"Идеи, которые легли в основу законопроекта, родились на площадке сторонников партии " Единая Россия ". Это был запрос общества — защитить историческую правду и память о миллионах мирных граждан, ставших жертвами нацистского геноцида. Поддержка Верховного суда подтверждает важность и правовую обоснованность предлагаемых решений", - сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что инициативы, которые легли в основу законопроекта, были сформированы в ходе общественного обсуждения.