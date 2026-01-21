https://ria.ru/20260121/gd-2069385668.html
В ГД предложили использовать ИИ для выявления лихачей на дорогах
В ГД предложили использовать ИИ для выявления лихачей на дорогах - РИА Новости, 21.01.2026
В ГД предложили использовать ИИ для выявления лихачей на дорогах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии "Новые люди", а также депутаты Олег Леонов, Ярослав Самылин и Антон Ткачев предложили использовать... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:07:00+03:00
2026-01-21T18:07:00+03:00
2026-01-21T23:15:00+03:00
В ГД предложили использовать ИИ для выявления лихачей на дорогах
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии "Новые люди", а также депутаты Олег Леонов, Ярослав Самылин и Антон Ткачев предложили использовать искусственный интеллект для выявления водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения ради удальства.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения интеллектуальных алгоритмов видеоаналитики на существующие системы видеонаблюдения для автоматического выявления признаков опасного вождения", — говорится в документе. Обращение было направлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы инициативы отмечают, что фиксация действий водителя, создающих угрозу для окружающих участников движения, на практике крайне затруднена, особенно при отсутствии на месте инспектора Госавтоинспекции, в результате лихачи зачастую остаются безнаказанными. Из-за этого парламентарии предлагают применять технологии ИИ в системах дорожного наблюдения, чтобы расширить контроль за грубым, хулиганским поведением на дорогах, при этом минимизируя зависимость от человеческого фактора.
"Реализовать данную меру целесообразно в пилотном формате – например, в ряде пилотных регионов, — с последующей оценкой полученных результатов и эффективности", — заключили в документе.