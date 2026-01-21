Рейтинг@Mail.ru
ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gd-2069318973.html
ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование
ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование - РИА Новости, 21.01.2026
ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за незаконное кредитование и привлечение денежных средств и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:42:00+03:00
2026-01-21T14:42:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20260121/gd-2069317016.html
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069317640.html
https://ria.ru/20260121/mayning-2069218699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование

ГД в I чтении усилила наказание за незаконное кредитование и привлечение денег

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за незаконное кредитование и привлечение денежных средств и другие преступления экономической направленности.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, повышает штраф за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) с 0,3-1 миллиона до 0,4-1,5 миллионов рублей.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг
14:36
Штрафы за незаконную банковскую деятельность увеличиваются со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей; а если такое преступление совершено организованной группой, максимальный штраф вырастет с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до семи лет.
За незаконное привлечение денежных средств и иного имущества физлиц и юрлиц максимальный штраф увеличивается с 1-1,5 миллионов до 1,5-2,5 миллионов рублей. За невнесение в финансовую отчетность банков сведений о размещенных физлицами и ИП денежных средствах штраф вырастет с 0,3-1 миллиона до 0,5-1,5 миллионов рублей; а если это преступление совершено группой лиц, то минимальный штраф повышается с 3 до 4 миллионов рублей.
За незаконное получение кредита ИП или руководителем организации максимальный штраф увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей; за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по целевому назначению – со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей. Предельный штраф за злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг повышается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а штраф за ограничение конкуренции - с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГД в I чтении ужесточила ответственность за незаконное предпринимательство
14:37
За совершение в крупном размере сделок с незаконно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку, максимальный штраф вырастет с 2 до 3 миллионов рублей; а за аналогичные деяния в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору – с 1 до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до шести лет.
Штраф за совершение с нарушением правил сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку увеличивается с 0,5 миллиона до 1 миллиона рублей с лишением свободы на срок до пяти лет. Если такое преступление совершено в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору, штраф вырастет с 1 до 5 миллионов рублей при одновременном лишении свободы на срок до семи лет.
А предельный штраф за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней повышается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
08:36
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала