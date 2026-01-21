ГД в I чтении усилила ответственность за незаконное кредитование

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за незаконное кредитование и привлечение денежных средств и другие преступления экономической направленности.

Документ внесен правительством РФ . Он, в частности, повышает штраф за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) с 0,3-1 миллиона до 0,4-1,5 миллионов рублей.

Штрафы за незаконную банковскую деятельность увеличиваются со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей; а если такое преступление совершено организованной группой, максимальный штраф вырастет с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до семи лет.

За незаконное привлечение денежных средств и иного имущества физлиц и юрлиц максимальный штраф увеличивается с 1-1,5 миллионов до 1,5-2,5 миллионов рублей. За невнесение в финансовую отчетность банков сведений о размещенных физлицами и ИП денежных средствах штраф вырастет с 0,3-1 миллиона до 0,5-1,5 миллионов рублей; а если это преступление совершено группой лиц, то минимальный штраф повышается с 3 до 4 миллионов рублей.

За незаконное получение кредита ИП или руководителем организации максимальный штраф увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей; за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по целевому назначению – со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей. Предельный штраф за злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг повышается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а штраф за ограничение конкуренции - с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей.

За совершение в крупном размере сделок с незаконно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку, максимальный штраф вырастет с 2 до 3 миллионов рублей; а за аналогичные деяния в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору – с 1 до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до шести лет.

Штраф за совершение с нарушением правил сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку увеличивается с 0,5 миллиона до 1 миллиона рублей с лишением свободы на срок до пяти лет. Если такое преступление совершено в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору, штраф вырастет с 1 до 5 миллионов рублей при одновременном лишении свободы на срок до семи лет.