Рейтинг@Mail.ru
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gd-2069317016.html
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг - РИА Новости, 21.01.2026
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:36:00+03:00
2026-01-21T14:36:00+03:00
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069309559.html
https://ria.ru/20260121/mayning-2069218699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
ГД в I чтении усилила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг

ГД в I чтении ужесточила наказание за преступления на рынке ценных бумаг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической направленности.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, предусматривает повышение штрафа за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей, а если это совершила группа лиц по предварительному сговору – со 100-400 тысяч до 0,5-2 миллионов рублей, организованная группа – со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС
14:16
За злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах, либо за предоставление заведомо неполной или ложной информации предельный штраф повышается с 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Штрафы за неправомерное использование инсайдерской информации законопроектом увеличиваются с 0,3-1 миллиона до 0,75-2,5 миллионов рублей.
Помимо этого, штраф за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги вырастет с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей; а если это совершено группой лиц – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей при одновременном лишении свободы на срок до пяти лет. За воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг штраф увеличивается с 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для группы лиц – с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллионов рублей.
Штраф за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в случаях, когда такое преступление совершено в крупном размере (от 3,5 миллионов до 13,5 миллионов рублей) или организованной группой, увеличивается с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до 12 или 15 лет соответственно.
Сейчас при валютных переводах с использованием подложных документов в рамках группы лиц по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, а в рамках организованной группы – от пяти до десяти лет. При этом одновременно взимается штраф. Законопроект увеличивает его предельный размер с 1 до 2 миллионов рублей.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
08:36
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала