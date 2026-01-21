Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: 66 разработок появилось в "Банке технологий" для промышленности - РИА Новости, 21.01.2026
13:36 21.01.2026
Гарбузов: 66 разработок появилось в "Банке технологий" для промышленности
Гарбузов: 66 разработок появилось в "Банке технологий" для промышленности
В 2025 году реестр высокотехнологичных решений для индустриального сектора столицы – "Банк технологий" – пополнился 66 разработками российских компаний,... РИА Новости, 21.01.2026
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Гарбузов: 66 разработок появилось в "Банке технологий" для промышленности

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2025 году реестр высокотехнологичных решений для индустриального сектора столицы – "Банк технологий" – пополнился 66 разработками российских компаний, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"За пять лет работы "Банк технологий" стал единым окном для поиска проверенных и эффективных отечественных решений для промышленности Москвы. В реестре собрано около 590 разработок: от цифровых продуктов на базе ИИ до программно-аппаратных комплексов и высокотехнологичного робототехнического оборудования", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Производство хлеба - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34%
Вчера, 15:00
Он добавил, что эти разработки помогут промышленникам сократить производственные издержки, снизить трудоемкость процессов, повысить качество, а также нарастить объемы производства.
Так, в каталоге появилось оборудование резидента ОЭЗ "Технополис Москва" — компании "Технорэд". Пользователи могут воспользоваться роботизированной сварочной системой, которая обеспечивает высокую производительность, точность и гибкость для эффективного серийного производства. Таким образом, один комплекс может заменить сразу трех специалистов, что помогает промышленникам решить проблему нехватки кадров. Продукция поставляется в города России, а также за рубеж.
Другая новинка — разработка московского НТЦ "ПРОЭКЗО" — производителя промышленных экзоскелетов ProEXO. Они более чем в полтора раза (до 60%) снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат работников. Эти решения минимизируют риск травматизма и возникновения профессиональных заболеваний у сотрудников, а также почти в два раза повышают производительность труда.
Кроме того, в "Банке технологий" появились продукты IT-компании "Цифровой альянс — Промышленные Решения". Например, среди них "Эталон.PLM" — система управления жизненным циклом продукции: от разработки концепции до утилизации, а также система оптимизации производственных процессов "ФОБОС". Это программное обеспечение помогает в планировании, синхронизации, координации, а также во многом другом.
Ранее Гарбузов сообщал, что в 2025 году было опубликовано более 30 выпусков проекта "Пять минут о московской промышленности", который помогает жителям понять, как устроены производства и какие профессиональные навыки особенно востребованы в отрасли.
Техностажировка в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ликсутов: свыше 1,7 тысячи учащихся прошли "Техностажировку" в ОЭЗ Москвы
10:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
