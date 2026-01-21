https://ria.ru/20260121/gagauziya-2069355872.html
В Гагаузии заявили о политическом хаосе из-за срыва выборов парламента
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Гагаузия оказалась в политическом хаосе из-за срыва выборов Народного собрания (парламента) автономии, заявил исполняющий обязанности председателя НСГ Николай Орманжи.
Ранее в среду ЦИК Гагаузии
сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии
полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
"Сейчас мы находимся в политическом хаосе, вчерашнее решение нас втянуло в политический кризис. Отмена этих постановлений (о назначении четырех из девяти членов ЦИК Гагаузии - ред.) говорит о том, что мы 22 марта не сможем провести. Это, однозначно, срыв выборов", - заявил Орманжи журналистам.
По его словам, на избрание нового руководства и регистрацию в госорганах уйдет много времени, а регистрация желающих стать депутатами должна была начаться уже 21 января. Он также сообщил, что Народное собрание Гагаузии проведет экстренное заседание 22 января, чтобы решить, что делать дальше.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул
, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией
и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе
. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду
отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.