ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент

КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома Гагаузии, заявили в ЦИК автономии.

Парламент Гагаузской автономии (Народное собрание Гагаузии , НСГ) в составе Молдавии утвердил 16 декабря кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщал портал Gagauzia 24. От местного парламента в состав ЦИК был утвержден Петр Захария, а в качестве резервного члена избиркома в случае отставки одного из представителей НСГ избрана Анна Дворникова. От исполнительного комитета в состав ЦИК назначены Виктор Булгар и Елена Димитрогло, а от судебных инстанций – проректор Комратского госуниверситета Георгий Султ.

"Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что проведение выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 22 марта 2026 года, в настоящее время является невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в соцсети.

Поясняется, что основанием для этого послужило решение Высшей судебной палаты Молдавии, которым было удовлетворено кассационное ходатайство территориального офиса Госканцелярии в Комрате и приостановлено действие постановлений Народного Собрания Гагаузии № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, касающихся формирования состава избирательного органа Гагаузии.

"Приостановление указанных актов действует до рассмотрения дела по существу. В условиях отсутствия легитимного и действующего состава избирательного органа осуществление избирательного процесса не представляется возможным", - подчеркивается в публикации.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе . Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.