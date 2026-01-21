Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/gagauziya-2069254257.html
ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент
ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент - РИА Новости, 21.01.2026
ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент
Проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:59:00+03:00
2026-01-21T10:59:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
https://ria.ru/20260120/shor-2069091348.html
https://ria.ru/20260120/moldavija-2069119688.html
https://ria.ru/20251204/gagauziya-2059811667.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент

ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в местный парламент

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома Гагаузии, заявили в ЦИК автономии.
Парламент Гагаузской автономии (Народное собрание Гагаузии, НСГ) в составе Молдавии утвердил 16 декабря кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщал портал Gagauzia 24. От местного парламента в состав ЦИК был утвержден Петр Захария, а в качестве резервного члена избиркома в случае отставки одного из представителей НСГ избрана Анна Дворникова. От исполнительного комитета в состав ЦИК назначены Виктор Булгар и Елена Димитрогло, а от судебных инстанций – проректор Комратского госуниверситета Георгий Султ.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор
Вчера, 16:49
"Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что проведение выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 22 марта 2026 года, в настоящее время является невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в соцсети.
Поясняется, что основанием для этого послужило решение Высшей судебной палаты Молдавии, которым было удовлетворено кассационное ходатайство территориального офиса Госканцелярии в Комрате и приостановлено действие постановлений Народного Собрания Гагаузии № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, касающихся формирования состава избирательного органа Гагаузии.
"Приостановление указанных актов действует до рассмотрения дела по существу. В условиях отсутствия легитимного и действующего состава избирательного органа осуществление избирательного процесса не представляется возможным", - подчеркивается в публикации.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
Вчера, 18:18
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Замглавы Гагаузии оценил вероятность досрочных выборов главы автономии
4 декабря 2025, 16:16
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала