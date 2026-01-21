Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти ставят цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил Влах - РИА Новости, 21.01.2026
Молдавские власти ставят цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил Влах
Молдавские власти ставят своей стратегической задачей ликвидацию Гагаузии как автономии, чтобы расчистить путь к объединению с Румынией, заявил гагаузский... РИА Новости, 21.01.2026
Молдавские власти ставят цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил Влах

Влах: Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии ради слияния с Румынией

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Молдавские власти ставят своей стратегической задачей ликвидацию Гагаузии как автономии, чтобы расчистить путь к объединению с Румынией, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Патриоты Гагаузии потребовали импичмента Санду
13 января, 10:42
"Госканцелярия, судебная система, прокуратура, спецслужбы, полиция и обслуживающие власть пропагандистские СМИ действуют в унисон с одной целью — свести к нулю особый правовой статус Гагаузии. И сегодня уже можно открыто говорить почему: нынешняя молдавская власть, большинство представителей которой имеют румынские паспорта, ставит своей стратегической задачей ликвидацию Гагаузии как автономии, чтобы расчистить путь к объединению с Румынией", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, Гагаузия находится под системным давлением. "Центральные власти нагло и жестко давят на Гагаузскую автономию… Все это происходит при демонстративном молчании европейских дипломатов и международных правозащитных структур", - подчеркнул Влах.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии
Вчера, 12:33
 
