Молдавские власти ставят цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил Влах

По его словам, Гагаузия находится под системным давлением. "Центральные власти нагло и жестко давят на Гагаузскую автономию… Все это происходит при демонстративном молчании европейских дипломатов и международных правозащитных структур", - подчеркнул Влах.

Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.