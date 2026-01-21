ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции, который планировали двое мигрантов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии , являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в городе Уфе", — говорится в релизе.

В ЦОС уточнили, что злоумышленники попали в поле зрения спецслужбы, так как собирали сведения об отделе полиции. Кроме того, они провели разведку местности, купили огнестрельное оружие и компоненты для самодельной бомбы, а также приступили к ее сборке.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали ответным огнем. Второй остался живым, с ним работают следователи.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не было.

При обыске по месту жительства фигурантов нашли составные части СВУ.