ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
09:50 21.01.2026 (обновлено: 12:17 21.01.2026)
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе - РИА Новости, 21.01.2026
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции, который планировали двое мигрантов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 21.01.2026
Происшествия, Россия, Уфа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции, который планировали двое мигрантов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в городе Уфе", — говорится в релизе.
В ЦОС уточнили, что злоумышленники попали в поле зрения спецслужбы, так как собирали сведения об отделе полиции. Кроме того, они провели разведку местности, купили огнестрельное оружие и компоненты для самодельной бомбы, а также приступили к ее сборке.
При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали ответным огнем. Второй остался живым, с ним работают следователи.
Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не было.
При обыске по месту жительства фигурантов нашли составные части СВУ.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и участии в террористической организации.
