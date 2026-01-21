Рейтинг@Mail.ru
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/frukt-2069199308.html
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года - РИА Новости, 21.01.2026
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года
Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:14:00+03:00
2026-01-21T03:14:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807076105_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_45b791e8f3b009a01b09e37cc55d5966.jpg
https://ria.ru/20251009/frukty-2047349614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807076105_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_167c4e99924c4c8db8c22edf76f6aa9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Назван самый подешевевший фрукт по итогам 2025 года

РИА Новости: апельсин стал самым подешевевшим фруктом в РФ по итогам 2025 года

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродажа фруктов на рынке
Продажа фруктов на рынке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Продажа фруктов на рынке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по России, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.
Второе место по данному показателю занял виноград с падением в стоимости на 12% - до 248,2 рубля за килограмм. Третье место в списке заняли бананы. Они упали в цене на 8,4% в годовом выражении - до 151,3 рубля за килограмм в среднем по стране.
На четвертой строчке расположилась груша. На конец декабря 2025 года эти фрукты в России подешевели на 5,1% - до 256,2 рубля за килограмм.
Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%. В декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% с 0,42% в ноябре, сообщал Росстат. В свою очередь продовольственная инфляция в России в декабре составила 5,24% в годовом выражении.
Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту
9 октября 2025, 17:45
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала