https://ria.ru/20260121/front-2069266513.html
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов - РИА Новости, 21.01.2026
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов
Народный фронт передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, более 5 тысяч дронов, закупленных при поддержке Минпромторга РФ, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:44:00+03:00
2026-01-21T11:44:00+03:00
2026-01-21T11:44:00+03:00
надежные люди
безопасность
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_0695eed93899acf69a1f44c6aefc8ee8.jpg
https://ria.ru/20260121/reb-2069199806.html
https://ria.ru/20260120/tamozhenniki-2069028843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b02379c356790b41066fbcdfb68577e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Надежные люди, Безопасность, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов на 1 млрд руб
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Народный фронт передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, более 5 тысяч дронов, закупленных при поддержке Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Масштабная партия дронов, закупленных при поддержке Минпромторга России, была передана Народным фронтом сразу нескольким воинским подразделениям, сражающимся на самых горячих участках по всей линии боевого соприкосновения. Свыше 5 тысяч единиц техники за 1 миллиард рублей", - рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что военным передали дроны квадрокоптерного типа, беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5", которые позволяют вести разведку в глубину до 50 километров.
"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС (беспилотных авиационных систем - ред.), разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту, в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тысяч БПЛА", - сказал начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, чьи слова приводит пресс-служба Народного фронта.
С 2022 года Народный фронт помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям новых и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные на передовой товары, предоставляет складские помещения, оказывает информационную поддержку, организует логистические цепочки, помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.