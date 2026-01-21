Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Народный фронт передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, более 5 тысяч дронов, закупленных при поддержке Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Масштабная партия дронов, закупленных при поддержке Минпромторга России, была передана Народным фронтом сразу нескольким воинским подразделениям, сражающимся на самых горячих участках по всей линии боевого соприкосновения. Свыше 5 тысяч единиц техники за 1 миллиард рублей", - рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что военным передали дроны квадрокоптерного типа, беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5", которые позволяют вести разведку в глубину до 50 километров.

"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС (беспилотных авиационных систем - ред.), разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту, в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тысяч БПЛА", - сказал начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, чьи слова приводит пресс-служба Народного фронта.