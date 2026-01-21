Рейтинг@Mail.ru
Киев приказал брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 21.01.2026
Киев приказал брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец
Киев приказал брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец
Киев приказал брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские власти приказали брать на фронт даже инвалидов, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко, отметив, что из-за этого ему аннулировали вторую группу инвалидности.
"Правительство Украины с меня онкологию сняло. Сказали: "Иди умирай". Сняли группу инвалидности с онкологией. В Димитрове больницу разбили, а мне надо каждый год подтверждать, проверку эту делать, чтобы метастазы не пошли, не прогрессировала болезнь. Мне посоветовали ехать в Харьков, там меньше ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) ловило. Я туда приехал, прошел всю комиссию, остались заключительные бумажки, не получилось – пришел от (Владимира) Зеленского приказ у всех инвалидность снять. Не хватает людей на фронте. И мне сказали, что я жив-здоров", – сказал Юрченко.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова
Вчера, 02:40
Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ использовали стариков в Красноармейске как живой щит, рассказал беженец
19 января, 06:21
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
