МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ
20:05 21.01.2026 (обновлено: 20:08 21.01.2026)
МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ
МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ
Министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может,... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
берлин (город)
германия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
сша
берлин (город)
германия
в мире, сша, берлин (город), германия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Берлин (город), Германия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ

Spiegel: МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может, пишет журнал Spiegel со ссылкой на ведомство.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин благодарен Вашингтону за приглашение войти в "Совет мира" по Газе и намерен рассмотреть возможность своего участия в случае, если "инструменты" совета будут соответствовать существующим рамкам международного права.
Флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ФРГ заявили о задержании подозреваемой в работе на российские спецслужбы
Вчера, 17:46
"Внутренняя директива министерства иностранных дел в преддверии встречи постоянных представителей при ЕС в прошлое воскресенье формулирует опасения Берлина более четко: в ней говорится, что Германия хотя и готова участвовать в обсуждениях концепции "совета мира", но в ее нынешнем виде согласиться с ней не может", - пишет Spiegel, в чьем распоряжении оказался документ.
Трамп ранее сообщил о формировании " Совета мира " по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дмитриев прокомментировал слухи о проблемах между Германией и Францией
Вчера, 12:41
 
В миреСШАБерлин (город)ГерманияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
