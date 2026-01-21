МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ

БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может, пишет журнал Spiegel со ссылкой на ведомство.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин благодарен Вашингтону за приглашение войти в "Совет мира" по Газе и намерен рассмотреть возможность своего участия в случае, если "инструменты" совета будут соответствовать существующим рамкам международного права.
"Внутренняя директива министерства иностранных дел в преддверии встречи постоянных представителей при ЕС в прошлое воскресенье формулирует опасения Берлина более четко: в ней говорится, что Германия хотя и готова участвовать в обсуждениях концепции "совета мира", но в ее нынешнем виде согласиться с ней не может", - пишет Spiegel, в чьем распоряжении оказался документ.
Трамп ранее сообщил о формировании " Совета мира " по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.