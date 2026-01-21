МИД ФРГ не одобряет нынешнюю концепцию Совета мира Трампа, пишут СМИ

БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может, пишет журнал Spiegel со ссылкой на ведомство.