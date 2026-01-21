Рейтинг@Mail.ru
"Причинить боль": на Западе пришли в ужас от унижения Макрона
21.01.2026
"Причинить боль": на Западе пришли в ужас от унижения Макрона
Президент США Дональд Трамп хотел причинить боль французскому лидеру Эммануэлю Макрону публикацией личного сообщения об организации в Париже встречи G7, пишет... РИА Новости, 21.01.2026
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел причинить боль французскому лидеру Эммануэлю Макрону публикацией личного сообщения об организации в Париже встречи G7, пишет британская газета Guardian.
"Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (Премьер-министра Великобритании. —Прим. Ред.) Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить", — говорится в материале.
Как считает издание, причина публикации заключается в стремлении Трампа наказать Макрона за отказ присоединиться к Совету мира по Газе.
"Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", — подчеркивается в материале.
По мнению автора, Трамп использует средства массовой информации как способ запугивания и дестабилизации своих соперников путем доминирования в потоке информации и изменения общепринятых норм.
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира". В ответ Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французские вино и шампанское, и тогда Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится принять его приглашение.
Заголовок открываемого материала