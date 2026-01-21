Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки
21:16 21.01.2026
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки - РИА Новости, 21.01.2026
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки
Во Франции после допроса задержали мужа и подругу российской активистки Анны Новиковой, задержанной в ноябре прошлого года по обвинению в шпионаже, заявил РИА... РИА Новости, 21.01.2026
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки

Во Франции задержали мужа и подругу активистки Новиковой

ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Во Франции после допроса задержали мужа и подругу российской активистки Анны Новиковой, задержанной в ноябре прошлого года по обвинению в шпионаже, заявил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вёль.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
13 декабря 2025, 08:15
"С сегодняшнего дня позиция судьи по этому делу несколько ужесточилась, поскольку вчера в городе По допросили ее мужа и одну из ее подруг - Ольгу. Их взяли под стражу", - сообщил адвокат.
Он напомнил, что Анна Новикова является матерью двоих несовершеннолетних детей и что весь этот процесс угрожает спокойствию жизни ее семьи.
По словам де Вёля, обвинения в отношении россиянки серьезные, однако она считается невиновной до вынесения приговора.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей
13 декабря 2025, 01:22
 
