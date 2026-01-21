Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки

ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Во Франции после допроса задержали мужа и подругу российской активистки Анны Новиковой, задержанной в ноябре прошлого года по обвинению в шпионаже, заявил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вёль.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

"С сегодняшнего дня позиция судьи по этому делу несколько ужесточилась, поскольку вчера в городе По допросили ее мужа и одну из ее подруг - Ольгу. Их взяли под стражу", - сообщил адвокат.

Он напомнил, что Анна Новикова является матерью двоих несовершеннолетних детей и что весь этот процесс угрожает спокойствию жизни ее семьи.

По словам де Вёля, обвинения в отношении россиянки серьезные, однако она считается невиновной до вынесения приговора.

Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.