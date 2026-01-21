Рейтинг@Mail.ru
Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США - РИА Новости, 21.01.2026
18:53 21.01.2026
Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США
Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США - РИА Новости, 21.01.2026
Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США
Франция перенесла планировавшееся на этой неделе заседание министров финансов стран G7 по вопросам пошлин США из-за плотного расписания политиков, передает в... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
франция
сша
дональд трамп
g7
гренландия
франция
сша
в мире, гренландия, франция, сша, дональд трамп, g7
В мире, Гренландия, Франция, США, Дональд Трамп, G7
Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США

ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. Франция перенесла планировавшееся на этой неделе заседание министров финансов стран G7 по вопросам пошлин США из-за плотного расписания политиков, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из офиса главы французского минфина Ролана Лескюра.
В понедельник Лескюр заявил, что Франция созовет встречу в ближайшие дни.
Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
20 января, 23:24
Трамп заявил, что не поедет во Францию на встречу G7
20 января, 23:24
"Франция перенесла первую в рамках своего председательства встречу финансовых чиновников "Группы семи", на которой, как ожидалось, должны были обсуждаться угрозы пошлинами со стороны президента США Дональда Трампа", - пишет агентство.
Глава французского минфина пытался организовать видеоконференцию в эту среду, однако в итоге встречу пришлось перенести на следующую неделю из-за ограничений в графике, связанных с Давосским форумом и повестками министров, передает Блумберг.
Трамп 17 января сообщил о введении против ряда европейских стран пошлины в размере 10%, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
20 января, 22:44
Мерц не поедет на саммит G7, пишет Bild
20 января, 22:44
 
В миреГренландияФранцияСШАДональд ТрампG7
 
 
