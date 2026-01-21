Франция перенесла встречу министров финансов G7 по пошлинам США

ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. Франция перенесла планировавшееся на этой неделе заседание министров финансов стран G7 по вопросам пошлин США из-за плотного расписания политиков, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из офиса главы французского минфина Ролана Лескюра.
В понедельник Лескюр заявил, что Франция созовет встречу в ближайшие дни.
"Франция перенесла первую в рамках своего председательства встречу финансовых чиновников "Группы семи", на которой, как ожидалось, должны были обсуждаться угрозы пошлинами со стороны президента США Дональда Трампа", - пишет агентство.
Глава французского минфина пытался организовать видеоконференцию в эту среду, однако в итоге встречу пришлось перенести на следующую неделю из-за ограничений в графике, связанных с Давосским форумом и повестками министров, передает Блумберг.
Трамп 17 января сообщил о введении против ряда европейских стран пошлины в размере 10%, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
