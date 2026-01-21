На Украине отметили тревожную деталь в заявлении Трампа о Зеленском

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа думал, что Владимир Зеленский присутствует на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет "Страна.ua".
"Как известно, вчера Зеленский сказал, что не намерен прилетать в Давос. Хотя после такого анонса встречи от Трампа вполне возможно, что он поменяет свою точку зрения и срочно отправится в Швейцарию", — говорится в публикации.
Позднее портал Axios сообщил, что Зеленский может встретиться с Трампом в четверг. По данным портала, переговоры планируют провести перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Отмечается, что США проинформировали команду главы киевского режима о намерении американских представителей отправиться в Россию.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.