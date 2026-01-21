Серия фильмов Фонда Печерского о советских разведчиках получила премию СВР

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фонд Александра Печерского стал лауреатом премии СВР России им. Е. М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке за 2025 год.
Как передает корреспондент РИА Новости, приз за серию фильмов о знаменитых советских разведчиках был вручен во среду в ходе мероприятия в МИА "Россия сегодня".
Как рассказали агентству в самом Фонде, цикл "За гранью возможного. Антология советской разведки" состоит из четырех фильмов.
Фильм первый рассказывает о жизни известного своей нелегальной работой в Германии, в том числе, в рамках Нюренбергского процесса, советского разведчика, военного деятеля Федора Парпарова.
Второй фильм повествует об уникальном советском разведчике-нелегале, переводчике, враче и писателе Дмитрии Быстролетове, проработавшем на Западе 12 лет.
Следующий фильм описывает работу советского разведчика-нелегала, ветерана Гражданской, Первой и Второй мировых войн, врача Леонида Линицкого, активно проработавшего в Югославии.
Завершающая картина знакомит зрителей с работой известного советского разведчика-нелегала, проработавшего долгое время в Британии, Конона Молодого.
В Фонде Печерского поделились, говоря о картинах, что весь съемочный период занял почти год.
Фигуры героев возникли неслучайно. "Все четверо показались нам интересными по ряду причин - в трех фильмах из четырех в съемках принимают участие родственники и близкие люди разведчиков, которые могли рассказать о них не только со "служебной", но и с человеческой точки зрения", - указали сотрудники Фонда. Они добавили, что родственники героев "являлись хранителями уникальных домашних архивов, что для нас, как для документалистов было особенно ценно". Там пояснили, что, "все четверо внесли уникальный вклад в историю разведки и историю страны, но широкой аудитории их имена были практически незнакомы… возможно, кроме Дмитрия Быстролетова".
В организации заявили, что труд Парпарова, Быстролетова, Линицкого, Молодого "охватывает несколько сложнейших, но интересных периодов - от Гражданской до холодной войны, поэтому в совокупности документальный цикл дает представление не только о личности отдельных разведчиков, но и о важных вехах в истории страны и ее роли на международной арене".
