В Финляндии хотят отключить сеть стационарной телефонной связи, пишут СМИ
В Финляндии хотят отключить сеть стационарной телефонной связи, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
В Финляндии хотят отключить сеть стационарной телефонной связи, пишут СМИ
Финский телекоммуникационный оператор Elisa наряду с другим операторами планирует прекратить предоставлять услуги стационарной телефонной связи, сообщает газета
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Финский телекоммуникационный оператор Elisa наряду с другим операторами планирует прекратить предоставлять услуги стационарной телефонной связи, сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Оператор связи Elisa объявит о полном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи в конце июня", - говорится в сообщении.
По словам издания, ранее операторы Telia и DNA также объявили о прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи. Как уточняет издание, эпоха стационарной телефонной сети, использовавшаяся с 19-го века, подходит к концу.
По словам специалиста финского управления транспорта и связи Traficom Марьи Хейнонен, в 2024 году в Финляндии
использовалось порядка 84 тысяч стационарных телефонов, из них около 10 тысяч - в домохозяйствах. Данных за 2025 год, по ее словам, пока нет.
Хейнонен уточнила, что во многие стационарные телефоны можно установить мобильную сим-карту, что позволит продолжить пользоваться им.