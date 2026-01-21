Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной
04:33 21.01.2026 (обновлено: 11:39 21.01.2026)
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной - РИА Новости, 21.01.2026
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной

Глава МИД Финляндии Валтонен: на форуме в Давосе мало обсуждают Украину

© REUTERS / Denis BalibouseГлава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе, ее слова передает газета Iltalehti.
По мнению министра, притязания США на Гренландию привели к тому, что тема украинского регулирования практически не обсуждается на форуме, и существует реальная перспектива смены повестки.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Гренландии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России или КНР
03:09
"Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе", — заявила она.
По ее словам, ситуация с Гренландией переместила обсуждение украинского урегулирования на второй план из-за напряженности в рядах членов НАТО.
"Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она.
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
00:28
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Вчера, 23:49
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Вчера, 22:05
 
В миреГренландияДавосФинляндияДмитрий ПесковНАТО
 
 
