Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе, ее слова передает газета Iltalehti.

"Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она.