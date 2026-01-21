Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе, ее слова передает газета Iltalehti.
По мнению министра, притязания США на Гренландию привели к тому, что тема украинского регулирования практически не обсуждается на форуме, и существует реальная перспектива смены повестки.
По ее словам, ситуация с Гренландией переместила обсуждение украинского урегулирования на второй план из-за напряженности в рядах членов НАТО.
"Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.