Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организаторы показа документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", отмененного в Швейцарии, найдут другой зал для показа картины, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Организаторы показа планируют подать апелляцию на решение властей и найти другой зал, чтобы показать фильм людям", - написала Симоньян в Telegram.
Она добавила, что в Швейцарии "мусолят" эту тему уже вторую неделю, и привела цитату депутата Большого совета Швейцарии, которая не увидела в фильме "какую-либо пропагандистскую идею".
Показ документального фильма RT "Майдан: поворот на войну" должен был пройти в коммуне Муральто на юге Швейцарии 29 января. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции". Однако власти Муральто решили отменить показ, указав причиной риски возникновения "напряженности или нарушения общественного порядка".
