17:50 21.01.2026 (обновлено: 17:51 21.01.2026)
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане
в мире
швейцария
маргарита симоньян
в мире, швейцария, маргарита симоньян
В мире, Швейцария, Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане

Симоньян: организаторы показа в Швейцарии фильма RT о Майдане найдут другой зал

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организаторы показа документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", отмененного в Швейцарии, найдут другой зал для показа картины, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Организаторы показа планируют подать апелляцию на решение властей и найти другой зал, чтобы показать фильм людям", - написала Симоньян в Telegram.
Она добавила, что в Швейцарии "мусолят" эту тему уже вторую неделю, и привела цитату депутата Большого совета Швейцарии, которая не увидела в фильме "какую-либо пропагандистскую идею".
Показ документального фильма RT "Майдан: поворот на войну" должен был пройти в коммуне Муральто на юге Швейцарии 29 января. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции". Однако власти Муральто решили отменить показ, указав причиной риски возникновения "напряженности или нарушения общественного порядка".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая 2025, 14:09
 
В миреШвейцарияМаргарита Симоньян
 
 
