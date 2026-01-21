Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране - РИА Новости, 21.01.2026
21:10 21.01.2026
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране

На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего в видео распространить ВИЧ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бюро иммиграции Филиппин арестовало 22-летнего гражданина России, грозившего в видеороликах на своем аккаунте TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию, сообщил филиппинский телеканал ABS-CBN.
"Гражданин России (в возрасте - ред.) 22 лет был арестован после того, как на завирусившемся в сети видео в TikTok ругался и заявлял, что распространит ВИЧ на Филиппинах", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, отдел поиска беглецов бюро иммиграции Филиппин арестовал россиянина в среду в 15.40 по местному времени (10.40 мск).
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ
16 декабря 2025, 23:40
 
