https://ria.ru/20260121/filippiny-2069426139.html
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране - РИА Новости, 21.01.2026
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране
Бюро иммиграции Филиппин арестовало 22-летнего гражданина России, грозившего в видеороликах на своем аккаунте TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:10:00+03:00
2026-01-21T21:10:00+03:00
2026-01-21T21:10:00+03:00
в мире
филиппины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251216/sud-2062506296.html
филиппины
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, россия
В мире, Филиппины, Россия
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране
На Филиппинах арестовали россиянина, грозившего в видео распространить ВИЧ