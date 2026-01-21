Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/fbk-2069297123.html
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК - РИА Новости, 21.01.2026
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК
Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело против 62‑летнего местного жителя, его обвиняют в финансировании запрещенной в РФ экстремистской РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:36:00+03:00
2026-01-21T13:36:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
белгородский район
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260119/raketa-2068342160.html
https://ria.ru/20260116/chichvarkin-2068361297.html
россия
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, белгородский район, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Фонд борьбы с коррупцией
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК

Жителя Белгородской области ждет суд за финансирование ФБК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело против 62‑летнего местного жителя, его обвиняют в финансировании запрещенной в РФ экстремистской организации.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Белгородского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По версии следствия, обвиняемый с августа 2021 по февраль 2022 финансировал деятельность экстремистской некоммерческой организации", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
19 января, 08:00
Отмечается, что уголовное дело направлено в Белгородский районный суд.
Как пояснили РИА Новости в силовых структурах, речь идет о донатах "Фонду борьбы с коррупцией*" (ФБК*, признан в России экстремистским и ликвидирован).
В региональном СУСК уточнили агентству, что преступление было выявлено в результате совместной работы оперативных сотрудников УФСБ и УМВД России по Белгородской области. Причастность фигуранта подтверждается собранными доказательствами, включая результаты оперативно-розыскных мероприятий, данные банковских операций и показания свидетелей.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Чичваркина* обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве
16 января, 16:50
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьБелгородский районФонд борьбы с коррупцией
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала