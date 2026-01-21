Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК

БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело против 62‑летнего местного жителя, его обвиняют в финансировании запрещенной в РФ экстремистской организации.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Белгородского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По версии следствия, обвиняемый с августа 2021 по февраль 2022 финансировал деятельность экстремистской некоммерческой организации", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
19 января, 08:00
Отмечается, что уголовное дело направлено в Белгородский районный суд.
Как пояснили РИА Новости в силовых структурах, речь идет о донатах "Фонду борьбы с коррупцией*" (ФБК*, признан в России экстремистским и ликвидирован).
В региональном СУСК уточнили агентству, что преступление было выявлено в результате совместной работы оперативных сотрудников УФСБ и УМВД России по Белгородской области. Причастность фигуранта подтверждается собранными доказательствами, включая результаты оперативно-розыскных мероприятий, данные банковских операций и показания свидетелей.
*Запрещенная в России экстремистская организация