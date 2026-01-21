Рейтинг@Mail.ru
ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании - РИА Новости, 21.01.2026
12:35 21.01.2026
ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании
ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании
ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании

Альбарес: ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку" против США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз предпочел бы не использовать против США "торговую базуку" на фоне обещанных американских пошлин, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". Президент США Дональд Трамп позднее заявил в интервью телеканалу NewsNation, что все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом.
Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО
Бербок заявила о принадлежности Гренландии к Дании, ЕС и НАТО
12:02
"Дипломатия и диалог находятся в приоритете. Однако никто не должен сомневаться в том, что мы защитим себя в случае необходимости. Этот инструмент служит для устрашения, в лучшем случае мы бы предпочли не использовать его", - заявил он в интервью немецкому изданию Spiegel.
Альбарес отметил, что ЕС должен обеспечить собственный суверенитет, "взяв в руки свою судьбу".
"В экономическом плане это означает, что мы должны преодолеть последние торговые барьеры во внутреннем рынке ЕС", - добавил он.
Ранее Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
11:33
 
