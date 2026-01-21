ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании

"Дипломатия и диалог находятся в приоритете. Однако никто не должен сомневаться в том, что мы защитим себя в случае необходимости. Этот инструмент служит для устрашения, в лучшем случае мы бы предпочли не использовать его", - заявил он в интервью немецкому изданию Spiegel.