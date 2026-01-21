ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку", заявили в МИД Испании

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз предпочел бы не использовать против США "торговую базуку" на фоне обещанных американских пошлин, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". Президент США Дональд Трамп позднее заявил в интервью телеканалу NewsNation, что все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом.
"Дипломатия и диалог находятся в приоритете. Однако никто не должен сомневаться в том, что мы защитим себя в случае необходимости. Этот инструмент служит для устрашения, в лучшем случае мы бы предпочли не использовать его", - заявил он в интервью немецкому изданию Spiegel.
Альбарес отметил, что ЕС должен обеспечить собственный суверенитет, "взяв в руки свою судьбу".
"В экономическом плане это означает, что мы должны преодолеть последние торговые барьеры во внутреннем рынке ЕС", - добавил он.
Ранее Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.