12:48 21.01.2026
Европа находится в безопасности, заявил Рютте
Европа находится в безопасности, заявил Рютте
в мире
европа
давос
марк рютте
нато
в мире, европа, давос, марк рютте, нато
В мире, Европа, Давос, Марк Рютте, НАТО
Европа находится в безопасности, заявил Рютте

Рютте заявил, что уверен в безопасности Европы

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он уверен в безопасности Европы.
Рютте принимает участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Если вы спрашиваете о безопасности Европы, то да, Европа в безопасности, благодаря крепким трансатлантическим отношениям", - сказал он в ходе дискуссии в Давосе.
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
26 ноября 2025, 11:16
 
В миреЕвропаДавосМарк РюттеНАТО
 
 
