Европа находится в безопасности, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он уверен в безопасности Европы. РИА Новости, 21.01.2026
Рютте заявил, что уверен в безопасности Европы