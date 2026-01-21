https://ria.ru/20260121/evrokomissiya-2069313577.html
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
ЕК пока не готовит контрпошлины против США - РИА Новости, 21.01.2026
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
Еврокомиссия пока не ведет подготовку к введению контрпошлин и иных мер против США, ждет итогов саммита в четверг, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:27:00+03:00
2026-01-21T14:27:00+03:00
2026-01-21T14:38:00+03:00
еврокомиссия
сша
брюссель
евросоюз
в мире
сша
брюссель
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
Жилл: ЕК пока не ведет подготовку к введению контрпошлин против США