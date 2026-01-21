Рейтинг@Mail.ru
ЕК пока не готовит контрпошлины против США - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 21.01.2026 (обновлено: 14:38 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/evrokomissiya-2069313577.html
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
ЕК пока не готовит контрпошлины против США - РИА Новости, 21.01.2026
ЕК пока не готовит контрпошлины против США
Еврокомиссия пока не ведет подготовку к введению контрпошлин и иных мер против США, ждет итогов саммита в четверг, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:27:00+03:00
2026-01-21T14:38:00+03:00
еврокомиссия
сша
брюссель
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260119/glava-2068696539.html
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, сша, брюссель, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, США, Брюссель, Евросоюз, В мире
ЕК пока не готовит контрпошлины против США

Жилл: ЕК пока не ведет подготовку к введению контрпошлин против США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Еврокомиссия пока не ведет подготовку к введению контрпошлин и иных мер против США, ждет итогов саммита в четверг, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"Сначала лидеры должны провести обсуждение торговой ситуации в целом, наших торговых отношений с США, а также возможных ответных шагов", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, готовит ли уже Еврокомиссия ответные шаги против США, в частности задействование антипринуждающего торгового инструмента ЕС, который предполагает контрпошлины и лишение американских компаний доступа на европейский рынок.
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США
19 января, 09:21
 
ЕврокомиссияСШАБрюссельЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала