Бывший евродепутат назвал поддержку Украины смертельной лихорадкой
Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье назвал поддержку Украины одной из смертельных лихорадок, которые поразили Евросоюз и приведут к его гибели. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, украина, франция, гренландия, филипп де вилье, нато, евросоюз
