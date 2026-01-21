Рейтинг@Mail.ru
Бывший евродепутат назвал поддержку Украины смертельной лихорадкой - РИА Новости, 21.01.2026
14:23 21.01.2026
Бывший евродепутат назвал поддержку Украины смертельной лихорадкой
Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье назвал поддержку Украины одной из смертельных лихорадок, которые поразили Евросоюз и приведут к его гибели. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
украина
франция
гренландия
филипп де вилье
нато
евросоюз
украина
франция
гренландия
в мире, украина, франция, гренландия, филипп де вилье, нато, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Гренландия, Филипп де Вилье, НАТО, Евросоюз
Экс-депутат от Франции де Вилье назвал поддержку Украины смертельной лихорадкой

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье назвал поддержку Украины одной из смертельных лихорадок, которые поразили Евросоюз и приведут к его гибели.
"Я объявляю вам о вероятной скорой смерти Европейского союза. Поскольку он поражен тремя смертельными лихорадками... Он умрет от НАТО в Гренландии… Он умрет вместе с сельскохозяйственной Европой, которую он убил собственными руками… Он умрет на Украине, захотев вести войну за пределами своих границ", - написал он в статье для газеты Journal du Dimanche.
По словам экс-евродепутата, Евросоюз, подвергшийся влиянию НАТО, совершил три ошибки: захотел включить Украину в состав альянса, саботировал Минские соглашения и стал участвующей в конфликте стороной, объявив об отправке солдат на Украину после прекращения огня.
Де Вилье заявил, что европейская мечта превратилась в кошмар и Франции пора покинуть ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Придется заплатить": на Западе раскрыли, на что пошел Макрон из-за России
30 ноября 2025, 05:32
 
В миреУкраинаФранцияГренландияФилипп де ВильеНАТОЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
