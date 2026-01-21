https://ria.ru/20260121/estoniya-2069408700.html
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России" - РИА Новости, 21.01.2026
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
Парламент Эстонии создал следственную комиссию, задачи которой будут заключаться в анализе деятельности России, которая якобы может оказывать влияние в стране,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:31:00+03:00
2026-01-21T19:31:00+03:00
2026-01-21T19:31:00+03:00
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
ERR: парламент Эстонии создал комиссию по анализу влияния деятельности России
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Парламент Эстонии создал следственную комиссию, задачи которой будут заключаться в анализе деятельности России, которая якобы может оказывать влияние в стране, сообщила в среду телерадиокомпания ERR
со ссылкой на пресс-службу парламента.
"В среду, 21 января, Рийгикогу (парламент - ред.) сформировал следственную комиссию, целью которой будет систематический анализ деятельности по оказанию влияния, способов финансирования со стороны Российской Федерации, ее связей с публичным сектором Эстонии
, пропагандистских проектов и сопряженных с ними рисков", - говорится в публикации на сайте ERR.
По данным телерадиокомпании, за создание комиссии проголосовали 73 депутата, в ее состав войдут представители от каждой фракции парламента. Голосовавших против якобы не было, однако 21 депутат не участвовал в голосовании, а еще семь отсутствовали.
Комиссия должна выяснить, какие и в каких объемах проекты могли получить финансирование от госучреждений Эстонии для якобы "продвижения интересов РФ".
Отмечается, что окончательный отчет комиссия должна представить не позднее 1 февраля 2027 года.
РФ
не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.