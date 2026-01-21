Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России" - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/estoniya-2069408700.html
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России" - РИА Новости, 21.01.2026
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
Парламент Эстонии создал следственную комиссию, задачи которой будут заключаться в анализе деятельности России, которая якобы может оказывать влияние в стране,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:31:00+03:00
2026-01-21T19:31:00+03:00
в мире
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_32e985485bb5e58e5a944d649c491bc5.jpg
https://ria.ru/20260121/estoniya-2069267434.html
https://ria.ru/20260119/nato-2068851639.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_eeeb06178748ca1ea0021e3f9faed8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"

ERR: парламент Эстонии создал комиссию по анализу влияния деятельности России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии
Автомобиль посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии создал следственную комиссию, задачи которой будут заключаться в анализе деятельности России, которая якобы может оказывать влияние в стране, сообщила в среду телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу парламента.
"В среду, 21 января, Рийгикогу (парламент - ред.) сформировал следственную комиссию, целью которой будет систематический анализ деятельности по оказанию влияния, способов финансирования со стороны Российской Федерации, ее связей с публичным сектором Эстонии, пропагандистских проектов и сопряженных с ними рисков", - говорится в публикации на сайте ERR.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эстония с 2022 года передала Украине военной помощи на 805 миллионов евро
Вчера, 11:45
По данным телерадиокомпании, за создание комиссии проголосовали 73 депутата, в ее состав войдут представители от каждой фракции парламента. Голосовавших против якобы не было, однако 21 депутат не участвовал в голосовании, а еще семь отсутствовали.
Комиссия должна выяснить, какие и в каких объемах проекты могли получить финансирование от госучреждений Эстонии для якобы "продвижения интересов РФ".
Отмечается, что окончательный отчет комиссия должна представить не позднее 1 февраля 2027 года.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Эстонии заявили, что НАТО сейчас находится в самом уязвимом состоянии
19 января, 17:31
 
В миреЭстонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала