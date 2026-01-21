Эстония с 2022 года передала Украине военной помощи на 805 миллионов евро

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине предоставила ей военную помощь на сумму 805 миллионов евро, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского министерства обороны Инес Эдур.

Из этой суммы примерно 550 миллионов евро были потрачены на боеприпасы, уточняет ERR.

Помимо этого, телерадиокомпания сообщает, что эстонские власти за этот же период также выделили Украине и ее гражданам не менее 370 миллионов евро. В эту сумму входят компенсации и пособия, выплаченные украинским беженцам, поддержка украинского бюджета.