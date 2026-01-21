Эстония с 2022 года передала Украине военной помощи на 805 миллионов евро

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине предоставила ей военную помощь на сумму 805 миллионов евро, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря эстонского министерства обороны Инес Эдур.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"С начала 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на 805 миллионов евро. Если включить сюда расходы Сил обороны, связанные с оказанием помощи Украине (обучение эстонскими ВС около 1,5 тысяч солдат ВСУ - ред.), то в общей сложности это 815 миллионов евро", – отметила Эдур.
Из этой суммы примерно 550 миллионов евро были потрачены на боеприпасы, уточняет ERR.
Помимо этого, телерадиокомпания сообщает, что эстонские власти за этот же период также выделили Украине и ее гражданам не менее 370 миллионов евро. В эту сумму входят компенсации и пособия, выплаченные украинским беженцам, поддержка украинского бюджета.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году прибалтийское государство направит Украине 0,25% своего ВВП.