СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейские чиновники после речи президента США Дональда Трампа в Давосе стали еще хуже понимать его намерения в отношении Гренландии, чем до нее, пишет газета Politico.
В среду Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что что не рассматривает военный сценарий получения США контроля над Гренландией, а также что Гренландия в случае перехода под контроль Вашингтона может способствовать созданию силы, способной защищать "хороших парней" от "плохих".
Politico отмечает, что не все поверили обещанию Трампа не использовать военную силу в случае Гренландии, а один из европейских дипломатов заявил, что "мало кто в Европе, послушав выступление Трампа, исключит какие-либо варианты из рассмотрения".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.