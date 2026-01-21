Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
22:12 21.01.2026
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе
в мире, гренландия, давос, сша, дональд трамп, politico, евросоюз
В мире, Гренландия, Давос, США, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз
© REUTERS / Romina AmatoПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейские чиновники после речи президента США Дональда Трампа в Давосе стали еще хуже понимать его намерения в отношении Гренландии, чем до нее, пишет газета Politico.
В среду Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что что не рассматривает военный сценарий получения США контроля над Гренландией, а также что Гренландия в случае перехода под контроль Вашингтона может способствовать созданию силы, способной защищать "хороших парней" от "плохих".
"В среду днем ​​дипломаты и чиновники в Брюсселе собрались вокруг ноутбуков и телеэкранов, чтобы услышать мнение Дональда Трампа о Европе и, в частности, о Гренландии. Однако после речи, длившейся более часа, многие заявили, что поняли его намерения еще хуже, чем в начале", - пишет издание.
Politico отмечает, что не все поверили обещанию Трампа не использовать военную силу в случае Гренландии, а один из европейских дипломатов заявил, что "мало кто в Европе, послушав выступление Трампа, исключит какие-либо варианты из рассмотрения".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
