Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии

"Торговая базука" - это арсенал ЕС против экономического давления: дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, точечные ограничения инвестиций, сужение или закрытие доступа к рынку ЕС, закрытие доступа к государственным тендерам для определенных компаний. Альтернативный вариант: пошлины на американские товары. Это вариант возобновления пошлин на американские экспортные товары на сумму 93 миллиарда евро. Эти пошлины были введены в 2025 году, но заморожены до 7 февраля 2026 года. Если мораторий не будет продлен, они вступят в силу, что может серьезно ударить по американской экономике", - подчеркнул Тиханский.