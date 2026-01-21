Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии
11:37 21.01.2026
Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии
Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии
Эксперт рассказал о возможных контрмерах ЕС против США из-за Гренландии

Тиханский: ЕС может поднять арендную плату за военные базы США из-за Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Европейский союз уже рассматривает варианты ответа на притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию и в качестве контрмер может поднять аренду за военные базы США, такое мнение выразил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
NYT: Пентагон пока не разрабатывает военную операцию в Гренландии
11:35
"Европейский союз уже рассматривает варианты ответа на притязания президента Трампа на Гренландию. В четверг лидеры стран—членов ЕС соберутся на экстренный саммит для обсуждения конфликта с США вокруг Гренландии, и пока они настроены на компромисс с Трампом, пригрозившим восьми европейским странам дополнительными торговыми пошлинами, если Гренландия не станет американской. На случай, если договориться не удастся, европейцы обсудят список контрмер в отношении США — от контрпошлин до повышения арендной платы за военные базы и бойкота американских стадионов на ЧМ-26", - сказал эксперт.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
По мнению эксперта, в качестве мощного инструмента сдерживания ЕС также может задействовать так называемую "торговую базуку" – антипринудительный инструмент (ACI).
"Торговая базука" - это арсенал ЕС против экономического давления: дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, точечные ограничения инвестиций, сужение или закрытие доступа к рынку ЕС, закрытие доступа к государственным тендерам для определенных компаний. Альтернативный вариант: пошлины на американские товары. Это вариант возобновления пошлин на американские экспортные товары на сумму 93 миллиарда евро. Эти пошлины были введены в 2025 году, но заморожены до 7 февраля 2026 года. Если мораторий не будет продлен, они вступят в силу, что может серьезно ударить по американской экономике", - подчеркнул Тиханский.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
10:28
 
