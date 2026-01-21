https://ria.ru/20260121/es-2069219113.html
Европа боится, что ее лидеры отдадут США Гренландию, пишут СМИ
Европа боится, что ее лидеры отдадут США Гренландию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Европа боится, что ее лидеры отдадут США Гренландию, пишут СМИ
В Европе опасаются, что европейские лидеры отдадут президенту США Дональду Трампу Гренландию, чтобы угодить Белому дому, передаёт агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 21.01.2026
Европа боится, что ее лидеры отдадут США Гренландию, пишут СМИ
Bloomberg: Европа боится, что ее лидеры отдадут США Гренландию, чтобы угодить