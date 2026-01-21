https://ria.ru/20260121/es-2069207916.html
Только треть стран ЕС сохранили "мужа" и "жену" в свидетельствах о браке
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лишь около трети стран Евросоюза сохранили традиционные определения "муж" и "жена" для обозначения супругов в национальных свидетельствах о заключении брака на фоне растущего давления институтов ЕС, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Ранее в министерстве информатизации Польши сообщили РИА Новости, что определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в стране, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг".
На данный момент лишь десять из 27 стран ЕС используют традиционные термины в национальных свидетельствах о браке. В этот список входят Болгария, Венгрия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Хорватия и Чехия.
При этом в некоторых из этих стран, например в Италии и Чехии, используется гибридная система: термины "муж" и "жена" используются для внутренних браков, а нейтральные бланки применяются для регистрации союзов, заключенных за рубежом, выяснило РИА Новости.
Кроме того, в ряде стран, включая Кипр
, гендерно-нейтральные термины используются для регистрации гражданских союзов однополых пар.
В ноябре суд Европейского союза опубликовал решение, которым обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки граждан ЕС
, заключенные в других государствах союза, даже если национальное законодательство не предусматривает такую форму брака.