Рейтинг@Mail.ru
Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/eremkin-2069407753.html
Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт
Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт
Инфляция в России к середине-концу февраля 2026 года вернется на траекторию постепенного снижения, влияние разовых факторов начала года полностью себя... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:24:00+03:00
2026-01-21T19:24:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
https://ria.ru/20260120/kreml-2069005934.html
https://ria.ru/20251226/reshetnikov-2064808670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт

Еремкин: недельные данные говорят об исчерпании инфляционного импульса в РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инфляция в России к середине-концу февраля 2026 года вернется на траекторию постепенного снижения, влияние разовых факторов начала года полностью себя исчерпает, такое мнение РИА Новости высказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
Инфляция в России на неделе с 13 по 19 января составила 0,45%, с начала года цены выросли на 1,72%, сообщил ранее в среду Росстат.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
20 января, 12:46
"Недельная инфляция уже резко замедлилась с 1,26% за период 1-12 января до 0,45% за неделю с 13 по 19 января, что наглядно демонстрирует исчерпание импульса. Ожидается, что к середине-концу февраля 2026 года влияние разовых факторов полностью исчезнет, а инфляция вернется на траекторию постепенного снижения", - сказал Еремкин.
По его словам, основной вклад в январский рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, проявился ожидаемый эффект от повышения налогов, акцизов, пошлин и сборов с 1 января. Во-вторых, сказался перенос сезонного роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь. Эксперт указал, что в декабре инфляция в данном сегменте была аномально низкой - 0,4% против 0,9% в среднем в этом месяце в 2016-2019 годов. В-третьих, с нового года были проиндексированы тарифы, в частности на транспорт.
Еремкин также отметил, что структура роста цен также не свидетельствует о широкой инфляционной волне. "Годовой рост цен на непродовольственные товары (3,5%) остается ниже целевого показателя Банка России даже с учетом увеличения НДС. Динамика цен многих базовых продуктов питания (молоко, хлеб, яйца, мясо кур) умеренна, а на некоторые позиции (рис, сахар) цены и вовсе снижаются, что говорит о сбалансированности рынка", - пояснил он.
Данные января не являются сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики, так как основной инфляционный фон остается управляемым, и у Банка России остается пространство для продолжения осторожного цикла снижения ключевой ставки, заключил Еремкин.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Решетников рассказал об инфляции в России
26 декабря 2025, 11:21
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала