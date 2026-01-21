Данные говорят об исчерпании инфляционного импульса, считает эксперт

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инфляция в России к середине-концу февраля 2026 года вернется на траекторию постепенного снижения, влияние разовых факторов начала года полностью себя исчерпает, такое мнение РИА Новости высказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.

Инфляция в России на неделе с 13 по 19 января составила 0,45%, с начала года цены выросли на 1,72%, сообщил ранее в среду Росстат

"Недельная инфляция уже резко замедлилась с 1,26% за период 1-12 января до 0,45% за неделю с 13 по 19 января, что наглядно демонстрирует исчерпание импульса. Ожидается, что к середине-концу февраля 2026 года влияние разовых факторов полностью исчезнет, а инфляция вернется на траекторию постепенного снижения", - сказал Еремкин.

По его словам, основной вклад в январский рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, проявился ожидаемый эффект от повышения налогов, акцизов, пошлин и сборов с 1 января. Во-вторых, сказался перенос сезонного роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь. Эксперт указал, что в декабре инфляция в данном сегменте была аномально низкой - 0,4% против 0,9% в среднем в этом месяце в 2016-2019 годов. В-третьих, с нового года были проиндексированы тарифы, в частности на транспорт.

Еремкин также отметил, что структура роста цен также не свидетельствует о широкой инфляционной волне. "Годовой рост цен на непродовольственные товары (3,5%) остается ниже целевого показателя Банка России даже с учетом увеличения НДС. Динамика цен многих базовых продуктов питания (молоко, хлеб, яйца, мясо кур) умеренна, а на некоторые позиции (рис, сахар) цены и вовсе снижаются, что говорит о сбалансированности рынка", - пояснил он.