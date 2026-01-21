Рейтинг@Mail.ru
18:11 21.01.2026
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России
экономика, россия, сергей цивилев, владимир путин
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России

Цивилев: электропотребление в России выросло почти на 3% в отопительный сезон

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Энергопотребление в России выросло почти на 3% в период текущего отопительного сезона, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.
"Отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это примерно соответствует 4 ГВт. И (максимум потребления мощности - ред.) превысил максимум прошлого года и составил 171 ГВт", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин о восстановлении объектов энергетики в регионах России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
Экономика Россия Сергей Цивилев Владимир Путин
 
 
