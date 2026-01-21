https://ria.ru/20260121/energopotreblenie-2069386589.html
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 21.01.2026
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России
Энергопотребление в России выросло почти на 3% в период текущего отопительного сезона, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев. РИА Новости, 21.01.2026
Цивилев рассказал о росте энергопотребления в России
Цивилев: электропотребление в России выросло почти на 3% в отопительный сезон