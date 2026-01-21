Рейтинг@Mail.ru
14:33 21.01.2026
Энергопоставки из США ввергают Европу в геополитический риск, пишут СМИ
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
бундестаг германии
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, бундестаг германии, хдс/хсс
Энергопоставки из США ввергают Европу в геополитический риск, пишут СМИ

Handelsblatt: энергопоставки из США ставят ЕС в ситуацию геополитического риска

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Зависимость от поставок энергоносителей из США ставит Европу в ситуацию геополитического риска, особенно на фоне претензий Вашингтона на Гренландию, сообщает в среду газета Handelsblatt со ссылкой на совместное исследование берлинского исследовательского института Ecologic, нидерландского института международных отношений Клингендаль и норвежского института международных отношений (NUPI).
"Энергоснабжение вновь становится геополитическим риском для Европы… Европа рискует заменить свою историческую зависимость от российских газа и нефти на новую энергозависимость - от Америки. Это предупреждение приобретает дополнительную актуальность в связи с текущей конфронтацией между США и Европой по поводу Гренландии", - говорится в материале.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США упрекнули Европу за импорт российской нефти
Вчера, 19:11
США занимает доминирующее положение в области поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Среди европейских стран наиболее сильно выделяется своей зависимостью от поставок американского СПГ Германия. Согласно подсчетам министерства экономики ФРГ, в 2025 году 92% всего СПГ, поставленного в немецкие терминалы, прибыло из США, отмечает газета.
Эксперты призвали Европу снизить зависимость от поставок газа из США и сконцентрироваться на диверсификации поставщиков. Согласно исследованию, на фоне отказа от энергоносителей из России в ЕС сложилась "парадоксальная" ситуация, когда энергопоставки из одной страны воспринимаются как "полностью диверсифицированные", если эта страна - не Россия. Старший научный сотрудник института Ecologic Раффаэле Пириа отметила, что Европе нужно выработать четкое понимание и стратегию, которая бы отражала геополитические реалии, говорится в материале.
Авторы исследования также выступили против точки зрения, согласно которой, американские поставщики СПГ, в отличие от конкурентов, не принадлежат государственным компаниям и руководствуются только рыночной логикой, указывает издание.
Представители различных фракций Бундестага (парламента ФРГ) поддержали необходимость диверсификации поставщиков СПГ. Так, депутат от фракции СДПГ Арман Цорн отметил, что зависимость ФРГ от импорта ископаемого топлива сделала ее экономику уязвимой. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андеас Ленц указал на то, что диверсификация поставщиков полезна для повышения надежности поставок, говорится в материале газеты.
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Билл Гейтс провел секретную встречу с испанскими энергокомпаниями
Вчера, 18:05
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на энергетическую поддержку Украины
Вчера, 20:26
 
