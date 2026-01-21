Рейтинг@Mail.ru
08:52 21.01.2026 (обновлено: 12:02 21.01.2026)
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
В прошлом году экспорт винограда из Китая в Россию вырос втрое и достиг рекордного объема, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 21.01.2026
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда

Экспорт свежего винограда из Китая в Россию в 2025 году вырос втрое

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сбор урожая
Сбор урожая. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году экспорт винограда из Китая в Россию вырос втрое и достиг рекордного объема, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Всего Китай поставил в Россию 47,7 тысячи тонн винограда — это максимум за все время торговли между двумя странами и в три раза больше, чем годом ранее. Стоимость при этом выросла в 3,2 раза — до тоже рекордного 81 миллиона долларов.
Максимума экспорт в Россию достиг в ноябре — 9,3 тысячи тонн, а вот в декабре он снизился сразу на 29 процентов — до 6,6 тысячи. По сравнению с декабрем 2024-го поставки выросли в 1,75 раза.
Таким образом, Россия поднялась с десятого на шестое место среди основных покупателей китайского винограда. Первое место занимает Вьетнам (180,5 тысячи тонн), затем идут Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн).
Всего в 2025 году Китай экспортировал 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки выросли на 11,5 процента, до 1,03 миллиарда долларов.
