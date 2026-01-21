Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году экспорт винограда из Китая в Россию вырос втрое и достиг рекордного объема, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.

Всего Китай поставил в Россию 47,7 тысячи тонн винограда — это максимум за все время торговли между двумя странами и в три раза больше, чем годом ранее. Стоимость при этом выросла в 3,2 раза — до тоже рекордного 81 миллиона долларов.

Максимума экспорт в Россию достиг в ноябре — 9,3 тысячи тонн, а вот в декабре он снизился сразу на 29 процентов — до 6,6 тысячи. По сравнению с декабрем 2024-го поставки выросли в 1,75 раза.

Таким образом, Россия поднялась с десятого на шестое место среди основных покупателей китайского винограда. Первое место занимает Вьетнам (180,5 тысячи тонн), затем идут Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн).