https://ria.ru/20260121/eksport-2069220318.html
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда - РИА Новости, 21.01.2026
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
В прошлом году экспорт винограда из Китая в Россию вырос втрое и достиг рекордного объема, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:52:00+03:00
2026-01-21T08:52:00+03:00
2026-01-21T12:02:00+03:00
экономика
россия
китай
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897393643_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_8f76a1689238b453fc98f50efcc19c90.jpg
https://ria.ru/20260120/eksport-2069112507.html
https://ria.ru/20260120/eksport-2068975624.html
россия
китай
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897393643_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_c773b31f616b5e53bfa41a3684bb0fac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, вьетнам
Экономика, Россия, Китай, Вьетнам
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию в 2025 году вырос втрое
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году экспорт винограда из Китая в Россию вырос втрое и достиг рекордного объема, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Всего Китай поставил в Россию 47,7 тысячи тонн винограда — это максимум за все время торговли между двумя странами и в три раза больше, чем годом ранее. Стоимость при этом выросла в 3,2 раза — до тоже рекордного 81 миллиона долларов.
Максимума экспорт в Россию достиг в ноябре — 9,3 тысячи тонн, а вот в декабре он снизился сразу на 29 процентов — до 6,6 тысячи. По сравнению с декабрем 2024-го поставки выросли в 1,75 раза.
Таким образом, Россия поднялась с десятого на шестое место среди основных покупателей китайского винограда. Первое место занимает Вьетнам
(180,5 тысячи тонн), затем идут Таиланд
(122,1 тысячи), Индонезия
(110,3 тысячи), Киргизия
(96,2 тысячи) и Филиппины
(83,7 тысячи тонн).
Всего в 2025 году Китай экспортировал 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки выросли на 11,5 процента, до 1,03 миллиарда долларов.