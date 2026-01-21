Рейтинг@Mail.ru
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ekaterinburg-2069324846.html
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога - РИА Новости, 21.01.2026
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога
Свердловскую область, как и сам Екатеринбург, не стоит считать оплотами либерализма, это патриотически настроенный регион, заявил журналистам полномочный... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:01:00+03:00
2026-01-21T15:01:00+03:00
политика
свердловская область
екатеринбург
россия
артем жога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976333209_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_bd7c9389176456dc2322655e058b8d06.jpg
https://ria.ru/20260119/rospatent-2068854234.html
свердловская область
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976333209_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6ca5b005457bb7562536e0b3db4a7ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, свердловская область, екатеринбург, россия, артем жога
Политика, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Артем Жога
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога

Жога не согласился с наделением Екатеринбурга статусом столицы либерализма

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Свердловскую область, как и сам Екатеринбург, не стоит считать оплотами либерализма, это патриотически настроенный регион, заявил журналистам полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.
Ранее некоторые СМИ называли Екатеринбург "столицей либерализма". По словам полпреда, не нужно делать выводы и судить о городе и всей Свердловской области по отдельным политикам.
"Такое клише. Я больше года нахожусь здесь, проехал по Свердловской области... Я вам с уверенностью скажу, что это патриотически настроенный регион", – сказал полпред, отвечая на вопрос, считает ли он регион либеральным.
Как рассказал Жога, он убедился в патриотическом настрое региона, посетив города и предприятия области, пообщавшись с местными жителями, студентами и активистами.
"Отменяем (статус "либеральной столицы" – ред.) однозначно", – добавил также полпред.
Стадион Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
19 января, 17:43
 
ПолитикаСвердловская областьЕкатеринбургРоссияАртем Жога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала