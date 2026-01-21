Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Свердловскую область, как и сам Екатеринбург, не стоит считать оплотами либерализма, это патриотически настроенный регион, заявил журналистам полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

"Такое клише. Я больше года нахожусь здесь, проехал по Свердловской области... Я вам с уверенностью скажу, что это патриотически настроенный регион", – сказал полпред, отвечая на вопрос, считает ли он регион либеральным.