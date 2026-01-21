https://ria.ru/20260121/ekaterinburg-2069324846.html
Свердловскую область не стоит считать оплотом либерализма, заявил Жога
2026-01-21T15:01:00+03:00
политика
свердловская область
екатеринбург
россия
артем жога
свердловская область
екатеринбург
россия
политика, свердловская область, екатеринбург, россия, артем жога
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Свердловскую область, как и сам Екатеринбург, не стоит считать оплотами либерализма, это патриотически настроенный регион, заявил журналистам полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.
Ранее некоторые СМИ называли Екатеринбург
"столицей либерализма". По словам полпреда, не нужно делать выводы и судить о городе и всей Свердловской области
по отдельным политикам.
"Такое клише. Я больше года нахожусь здесь, проехал по Свердловской области... Я вам с уверенностью скажу, что это патриотически настроенный регион", – сказал полпред, отвечая на вопрос, считает ли он регион либеральным.
Как рассказал Жога
, он убедился в патриотическом настрое региона, посетив города и предприятия области, пообщавшись с местными жителями, студентами и активистами.
"Отменяем (статус "либеральной столицы" – ред.) однозначно", – добавил также полпред.