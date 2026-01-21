В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Европейская комиссия сожалеет о решении Европейского парламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.