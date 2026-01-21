Рейтинг@Mail.ru
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
15:39 21.01.2026
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
в мире
брюссель
страсбург
латинская америка
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
в мире, брюссель, страсбург, латинская америка, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Страсбург, Латинская Америка, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза

Жилл: ЕК сожалеет о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза

Саммит ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Европейская комиссия сожалеет о решении Европейского парламента направить спорное и вызвавшее протесты фермеров в Европейском союзе торговое соглашение с Меркосур в Суд ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
Депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствия законам европейского интеграционного объединения.
"Мы сожалеем об этом решении", - сказал представитель Еврокомиссии сразу после голосования в Европарламенте.
По словам Жилла, комиссия будет в ближайшее время объяснять депутатам, почему торговая сделка с Латинской Америкой - это все же хорошо для Европейского союза.
ЕС и Меркосур 17 января 2026 года заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.
