10:31 21.01.2026
В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США
В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США

Рибера: ЕС не должен ограничивать себя в необходимых ответных мерах против США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ЕС не следует отказываться от каких-либо шагов, которые могут быть необходимы для защиты интересов блока в случае повышения Штатами пошлин или взятия ими Гренландии, у Брюсселя для этого есть меню возможных мер", заявила исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера.
В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
17 января, 22:43
"(ЕС не следует - ред.) отказываться ни от чего, что может быть необходимо для защиты его интересов", - заявила Рибера в интервью газете Financial Times.
По ее словам, важно добиваться разрядки ситуации, но при этом быть готовыми принять дополнительные ответные меры.
Рибера указала на то, что у ЕС есть "меню возможных мер", однако не уточнила, о каких именно действиях идет речь. При этом она исключила применение норм регулирования цифровой сферы в качестве ответной меры.
"Мы не выбираем конфликты, провокации, сложности", - подчеркнула Рибера.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
19 января, 07:01
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
