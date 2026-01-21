В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США

По ее словам, важно добиваться разрядки ситуации, но при этом быть готовыми принять дополнительные ответные меры.

Рибера указала на то, что у ЕС есть "меню возможных мер", однако не уточнила, о каких именно действиях идет речь. При этом она исключила применение норм регулирования цифровой сферы в качестве ответной меры.