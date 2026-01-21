https://ria.ru/20260121/egipet-2069292726.html
Египет согласился присоединиться к Совету мира
Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" для участия в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа и достижения... РИА Новости, 21.01.2026
Египет согласился присоединиться к Совету мира
