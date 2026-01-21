Рейтинг@Mail.ru
Египет согласился присоединиться к Совету мира - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 21.01.2026 (обновлено: 13:27 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/egipet-2069292726.html
Египет согласился присоединиться к Совету мира
Египет согласился присоединиться к Совету мира - РИА Новости, 21.01.2026
Египет согласился присоединиться к Совету мира
Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" для участия в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа и достижения... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:16:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
египет
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ab5289fc3faabfcf57b13805a963b3a8.jpg
https://ria.ru/20260121/es-2069218013.html
египет
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bea0b81f882fb18667171f6cefefca2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, ближний восток
Египет, В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Ближний Восток
Египет согласился присоединиться к Совету мира

Египет согласился присоединиться к Совету мира по Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 21 янв - РИА Новости. Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" для участия в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа и достижения мира на Ближнем Востоке, говорится в заявлении египетского МИД.
"Египет приветствует приглашение президента США Дональда Трампа президенту Египта Абель Фаттаху ас-Сиси присоединиться к "Совету мира" и объявляет о том, что принимает это предложение", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Трамп 16 января объявил о решении создать международную структуру под названием "Совет мира" и пригласил ряд стран к участию.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
08:33
 
ЕгипетВ миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликтаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала