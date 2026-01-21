https://ria.ru/20260121/efimov-2069254451.html
Ефимов: конструкции станции "Рублево-Архангельское" готовы почти на 70%
Ефимов: конструкции станции "Рублево-Архангельское" готовы почти на 70% - РИА Новости, 21.01.2026
Ефимов: конструкции станции "Рублево-Архангельское" готовы почти на 70%
Основные конструкции будущей станции метро "Рублево-Архангельское" готовы почти на 70%, здесь строятся основные конструкции двух подземных вестибюлей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Основные конструкции будущей станции метро "Рублево-Архангельское" готовы почти на 70%, здесь строятся основные конструкции двух подземных вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе Москвы продолжается строительство станции “Рублево-Архангельское”. Сейчас основные конструкции выполнены почти на 70% – здесь уложено свыше 20 тысяч кубометров железобетона. Активные работы идут на платформенном участке и в двух подземных вестибюлях", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Помимо этого, готовность конструкций западного вестибюля составляет почти 90%, восточного готовы почти на треть. Сейчас здесь продолжаются работы по армированию основных конструкций.
Также идет проходка тоннелей к станциям "Лиовая Роща" и "Ильинская", добавляется в пресс-релизе.
Протяженность Рублево-Архангельской линии метро превысит 27 километров, она свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром "Москва-Сити".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в метростроении города.