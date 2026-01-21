https://ria.ru/20260121/efimov-2069190933.html
Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации
Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации - РИА Новости, 21.01.2026
Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации
Около тысячи жителей района Коптево готовятся к переселению в два новых дома, построенных в рамках программы реновации, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:12:00+03:00
2026-01-21T09:12:00+03:00
2026-01-21T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20260120/efimov-2068996479.html
https://ria.ru/20260120/efimov-2068862312.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации
Ефимов: около тысячи жителей Коптева готовятся к переезду в дома по реновации
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Около тысячи жителей района Коптево готовятся к переселению в два новых дома, построенных в рамках программы реновации, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня количество новостроек, переданных под заселение по программе реновации в районе Коптево, достигло шести. Две из них – в 3-м Михалковском переулке и на Михалковской улице. Туда переедут более тысячи жителей семи старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В целом в районе планируется расселение 123 домов, в результате чего новое жилье получат более 23 тысяч москвичей, уточнил замглавы города.
В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что в этот раз около 620 человек получат новые квартиры в ЖК на Михалковской улице, 10. Из них больше половины уже оформляют документы. Еще примерно 500 людям предоставят жилье на 3-ем Михалковском переулке, 17. Там уже больше 80% жителей согласились на переезд.
В новых жилых комплексах обустроены 625 квартир. На первых этажах подготовлены помещения под магазины, аптеки и ПВЗ. Рядом с новостройками расположены Тимирязевский парк, Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью, а еще есть бульвар с летним бассейном. Кроме того, недалеко работают образовательные учреждения, больницы, музей истории полиграфии и книгоиздания, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале переселения жителей в новостройку, возведенную в рамках реновации, на Родниковой улице.