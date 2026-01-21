Ефимов: более тысячи жителей Коптева переедут в новостройки по реновации

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Около тысячи жителей района Коптево готовятся к переселению в два новых дома, построенных в рамках программы реновации, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сегодня количество новостроек, переданных под заселение по программе реновации в районе Коптево, достигло шести. Две из них – в 3-м Михалковском переулке и на Михалковской улице. Туда переедут более тысячи жителей семи старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В целом в районе планируется расселение 123 домов, в результате чего новое жилье получат более 23 тысяч москвичей, уточнил замглавы города.

В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что в этот раз около 620 человек получат новые квартиры в ЖК на Михалковской улице, 10. Из них больше половины уже оформляют документы. Еще примерно 500 людям предоставят жилье на 3-ем Михалковском переулке, 17. Там уже больше 80% жителей согласились на переезд.

В новых жилых комплексах обустроены 625 квартир. На первых этажах подготовлены помещения под магазины, аптеки и ПВЗ. Рядом с новостройками расположены Тимирязевский парк, Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью, а еще есть бульвар с летним бассейном. Кроме того, недалеко работают образовательные учреждения, больницы, музей истории полиграфии и книгоиздания, добавили в градкомплексе.