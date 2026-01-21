https://ria.ru/20260121/dzhigan-2069274703.html
Адвокат рассказал, почему Джиган оспаривает брачный договор с Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко) попросил суд признать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой недействительным, так как подписал документ в уязвимом... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) попросил суд признать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой недействительным, так как подписал документ в уязвимом состоянии, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.
"Он находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить", - рассказал собеседник агентства.
По условиям договора, всё совместное имущество супругов после развода должно отойти Самойловой
.
Ранее в суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным. В этой связи слушания перенесли в вышестоящую инстанцию.
До этого Самойлова подала на развод с Джиганом
. Иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг, а позднее подтвердила, что примирения не произошло.
Рассмотрение проходило в закрытом режиме.