Адвокат рассказал, почему Джиган оспаривает брачный договор с Самойловой

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) попросил суд признать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой недействительным, так как подписал документ в уязвимом состоянии, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.

"Он находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить", - рассказал собеседник агентства.

По условиям договора, всё совместное имущество супругов после развода должно отойти Самойловой

Ранее в суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным. В этой связи слушания перенесли в вышестоящую инстанцию.

До этого Самойлова подала на развод с Джиганом . Иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг, а позднее подтвердила, что примирения не произошло.