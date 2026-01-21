ГД отклонила запрет банкам привлекать коллекторов для взыскания долгов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) привлекать коллекторские агентства для взыскания просроченной задолженности граждан по потребительским кредитам.
Документ был внесен группой депутатов от ЛДПР. Он вводит запрет на передачу кредиторами прав (требований) по договорам потребительского кредита (займа) третьим лицам. При этом заемщику предоставляется право в течение 10 дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к возврату просроченной задолженности физлиц.
Принятие законопроекта существенно снизит возможности коллекторских организаций взаимодействовать с должниками и защитит права граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, считают его разработчики.
Однако против принятия законопроекта выступил комитет Госдумы по финансовому рынку, напомнив, что аналогичные законопроекты ранее уже вносились и отклонялись. "В настоящее время существенных изменений в экономике России, связанных с потребительским кредитованием и позволяющих сделать вывод о появлении актуальности данной идеи, не отмечено", - указывается в заключении комитета.
Кроме того, введение полного запрета на уступки кредитором прав требований по договору потребительского кредита может негативно отразиться на состоянии финансового рынка, полагает комитет. Ведь в результате будут созданы условия для удорожания таких займов для граждан в связи с дополнительными издержками для кредиторов, и привести к ухудшению положения заемщиков, поясняет он.
Правительство РФ также не поддержало законопроект. Кабмин допускает, что его реализация может привести к вынужденному обращению кредиторов с целью взыскания просроченной задолженности в судебные органы (в том числе посредством обращения взыскания на имущество должника), что может негативно повлиять на финансовое положение таких должников.
"Таким образом, эффект в части защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, будет обратным тому, который предполагался при подготовке законопроекта", - указывается в правительственном отзыве на него.