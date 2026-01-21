ГД отклонила запрет банкам привлекать коллекторов для взыскания долгов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) привлекать коллекторские агентства для взыскания просроченной задолженности граждан по потребительским кредитам.

Документ был внесен группой депутатов от ЛДПР . Он вводит запрет на передачу кредиторами прав (требований) по договорам потребительского кредита (займа) третьим лицам. При этом заемщику предоставляется право в течение 10 дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к возврату просроченной задолженности физлиц.

Принятие законопроекта существенно снизит возможности коллекторских организаций взаимодействовать с должниками и защитит права граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, считают его разработчики.

Однако против принятия законопроекта выступил комитет Госдумы по финансовому рынку, напомнив, что аналогичные законопроекты ранее уже вносились и отклонялись. "В настоящее время существенных изменений в экономике России , связанных с потребительским кредитованием и позволяющих сделать вывод о появлении актуальности данной идеи, не отмечено", - указывается в заключении комитета.

Кроме того, введение полного запрета на уступки кредитором прав требований по договору потребительского кредита может негативно отразиться на состоянии финансового рынка, полагает комитет. Ведь в результате будут созданы условия для удорожания таких займов для граждан в связи с дополнительными издержками для кредиторов, и привести к ухудшению положения заемщиков, поясняет он.

Правительство РФ также не поддержало законопроект. Кабмин допускает, что его реализация может привести к вынужденному обращению кредиторов с целью взыскания просроченной задолженности в судебные органы (в том числе посредством обращения взыскания на имущество должника), что может негативно повлиять на финансовое положение таких должников.