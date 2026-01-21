Названы российские регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Регионами России, где в 2025 году пострадало меньше всего людей, стали Ненецкий и Чукотский автономные округа - 23 и 25 человек соответственно, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий.

Как сообщало ранее РИА Новости, общее количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года.