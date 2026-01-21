https://ria.ru/20260121/dron-2069364976.html
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона
Боец "Орлана" получил ранение при отражении атаки украинского FPV-дрона в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
