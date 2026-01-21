Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона
17:11 21.01.2026
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона
Боец "Орлана" получил ранение при отражении атаки украинского FPV-дрона в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона

В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Боец "Орлана" получил ранение при отражении атаки украинского FPV-дрона в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском округе при исполнении служебных задач ранен боец "Орлана". В хуторе Екатериновка при отражении атаки FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра. Сослуживцы вывезли и передали его бригаде скорой помощи", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в настоящее время пострадавшего доставляют в Валуйскую ЦРБ.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
